"Лада Приора" слетела с моста в Великолукском районе
Водитель госпитализирован с травмами
Фото: "Подслушано Великие Луки". На месте ДТП работают дорожные полицейские.
Изменить размер текста:
Автомобиль «Лада Приора» вылетел с моста в Великолукском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 22 октября в 7:45 около деревни Суханово машина вылетела в кювет.
Судя по всему, женщина ехала по мосту на «Ладе» и, не справившись с управлением, сбила ограждение, и автомобиль вылетел с моста на берег реки.
Водителя госпитализировали, жизни пострадавшей ничего не угрожает.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU