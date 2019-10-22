"Лада Приора" слетела с моста в Великолукском районе

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-22T12:43:59+03:00

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Автомобиль «Лада Приора» вылетел с моста в Великолукском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 22 октября в 7:45 около деревни Суханово машина вылетела в кювет.

Судя по всему, женщина ехала по мосту на «Ладе» и, не справившись с управлением, сбила ограждение, и автомобиль вылетел с моста на берег реки.

Водителя госпитализировали, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU