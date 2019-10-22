2019-10-22T13:14:56+03:00
Звезды

Спектакль-путешествие по белой сказке "Тысячелистник" покажет французский театр в Пскове

Постановки пройдут 30 октября в галерее "Цех"
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru. Спектакль участвовал во многих международных фестивалях.Фото: tkd-pskov.ru. Спектакль участвовал во многих международных фестивалях.
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Спектакль французского театра Compagnie Areski («Арески») пройдет в Пскове 30 октября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль-путешествие «Тысячелистник» удивит и детей, и взрослых.

Зрители погружаются в сказку, сконструированную из бумажных скульптур. С фонариками они пробираются сквозь сумрачный лес, чтобы увидеть пять беззвучных историй, выливающихся из книги вместе с бумажными персонажами.

Режиссер спектакля и создатель театра – Лукаш Арески. Бумага и анимированные книги – черты индивидуального стиля постановщика.

- Кто-то сказал однажды, что, используя цвета, находишься снаружи, а с черно-белой гаммой – внутри. Если бы я использовал цвета, всегда оставалась бы опасность увлечься декоративностью, а мне важно ощущение хрупкости, недосказанности, - рассказывает режиссер «Тысячелистника».

КОНКРЕТНО

Спектакль «Тысячелистники» пройдет 30 октября в 13:30 и 15:00 в галерее «Цех» по адресу: улица Пушкина, 13.

Вход по билетам, подробности ищите на сайте Театрально-концертной дирекции Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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