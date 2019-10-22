Спектакль-путешествие по белой сказке "Тысячелистник" покажет французский театр в Пскове
Спектакль французского театра Compagnie Areski («Арески») пройдет в Пскове 30 октября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль-путешествие «Тысячелистник» удивит и детей, и взрослых.
Зрители погружаются в сказку, сконструированную из бумажных скульптур. С фонариками они пробираются сквозь сумрачный лес, чтобы увидеть пять беззвучных историй, выливающихся из книги вместе с бумажными персонажами.
Режиссер спектакля и создатель театра – Лукаш Арески. Бумага и анимированные книги – черты индивидуального стиля постановщика.
- Кто-то сказал однажды, что, используя цвета, находишься снаружи, а с черно-белой гаммой – внутри. Если бы я использовал цвета, всегда оставалась бы опасность увлечься декоративностью, а мне важно ощущение хрупкости, недосказанности, - рассказывает режиссер «Тысячелистника».
КОНКРЕТНО
Спектакль «Тысячелистники» пройдет 30 октября в 13:30 и 15:00 в галерее «Цех» по адресу: улица Пушкина, 13.
Вход по билетам, подробности ищите на сайте Театрально-концертной дирекции Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU