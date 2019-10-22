2019-10-22T14:57:31+03:00
Общество

Почти 5,5 тысяч юрлиц из Псковской области не заключили договор на вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО призывает клиентов исправлять ситуацию совместными усилиями
Егор ТИМОФЕЕВ
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Компания «Экопром» призывает юрлиц заключать договоры на вывоз мусора.Компания «Экопром» призывает юрлиц заключать договоры на вывоз мусора.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Почти 5,5 тысяч юридических лиц, зарегистрированных на территории Псковской области, не заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, компанией «Экопром». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом заявил директор компании Сергей Пайст.

По его словам, в регионе документально зарегистрированы около 10 тысяч юрлиц. И лишь меньшая часть из них позаботились о заключении договора с регоператором. В связи с этим в настоящее время «Экопром» тесно работает с новыми клиентами и призывает их заключать договоры. Между тем в Пскогвской области всё ещё есть муниципалитеты, в которых бюджетные учреждения упорно отказываются от подписания бумаг.

- Государство предусмотрело на возможность договоров публичной оферты , - отметил Сергей Пайст и добавил, что физические лица охотнее идут на контакт в компанией. Составлено 2 тысячи договоров о вывозе отходов с территорий частных домовладений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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