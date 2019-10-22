2019-10-22T15:01:42+03:00
Общество

Полмиллиона жителей Псковской области пользуются услугами «Экопрома»

2,5 тысячи населенных пунктов обслуживает регоператор по обращению с ТКО
Максим Дмитриев
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К концу года регоператор постарается охватить всех жителей региона.К концу года регоператор постарается охватить всех жителей региона.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обслуживает более полумиллиона жителей Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

Директор компании «Экопром» Сергей Пайст отметил, что к 31 декабря 2018 года мусор вывозили в 300 населенных пунктах, регоператор охватывал около 400 тысяч человек. На сегодня услугу получают 515 тысяч человек, «Экопром» работает с 2,5 тысячами населенных пунктов.

По оценке руководителя организации, пока не пользуются услугами «Экопрома» около 100 тысяч псковичей, но к концу года регоператор постарается наладить вывоз мусора из всех поселений региона.

- Конечная цель для регионального оператора – оказывать услугу всем жителям области и юридическим лицам, у которых образуются твердые коммунальные отходы. Это задача № 1, - заявил Сергей Пайст и заметил, что регоператор уже выполнил 85 процентов поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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