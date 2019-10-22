2019-10-22T15:38:26+03:00
Общество

В Псковской области стало меньше должников за вывоз мусора

Собираемость платы увеличилась на 13 процентов
Максим Дмитриев
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Чтобы жить без мусора, нужно платить регоператору.Чтобы жить без мусора, нужно платить регоператору.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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На 13 процентов вырос сбор платы за вывоз твердых коммунальных отходов с физических лиц в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, в начале года показатель оплаты услуги регоператора был 60 процентов, сегодня – 73 процента. Как отмечает директор компании «Экопром» Сергей Пайст, сотрудники активно работают с должниками.

Заметно, что собираемость платы лучше в тех населенных пунктах, где вывозили мусор и до реформы.

Тарифы на вывоз мусора формируются с учетом транспортных расходов, оплаты места размещения отходов и других критериев. Если жители области не оплачивают услугу, то у регоператора накапливаются серьезные долги перед другими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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