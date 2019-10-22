2019-10-22T15:56:50+03:00
Происшествия

50 тысяч рублей лишилась псковичка при покупке автомобиля

Мошенник подал объявление о продаже машины
Максим Дмитриев
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Предоплата частному продавцу - плохая идея.Предоплата частному продавцу - плохая идея.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Псковичка перечислила мошеннику 50 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, мошенник выставил на сайт объявление о продаже автомобиля и попросил предоплату.

37-летняя жительница Пскова откликнулась на предложение. «Продавец» попросил ее перевести деньги и пообещал доставить машину в город. После того, как женщина перечислила мужчине 50 тысяч рублей, связаться с мошенником уже не удалось.

Полиция ведет поиски злоумышленника и просит псковичей быть предельно осторожными при совершении сделок купли-продажи в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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