50 тысяч рублей лишилась псковичка при покупке автомобиля
Псковичка перечислила мошеннику 50 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, мошенник выставил на сайт объявление о продаже автомобиля и попросил предоплату.
37-летняя жительница Пскова откликнулась на предложение. «Продавец» попросил ее перевести деньги и пообещал доставить машину в город. После того, как женщина перечислила мужчине 50 тысяч рублей, связаться с мошенником уже не удалось.
Полиция ведет поиски злоумышленника и просит псковичей быть предельно осторожными при совершении сделок купли-продажи в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU