Где отпраздновать Новый год 2020 во Пскове

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-22T17:03:10+03:00

ТОП-16 кафе и ресторанов, в которых ваш праздник организуют по высшему разряду

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Чуть больше чем через два месяца наступит Новый год. А это значит, что настало время подумать о том, как сделать праздничную ночь действительно волшебной и запоминающейся. Коллеги из Псковского агентства информации составили ТОП-16 мест на территории региона, в которых вместе с коллегами можно проводить 2019-й год на зажигательном корпоративе, а чуть позже встретить наступающий 2020-й в тесном семейном кругу.

Тем, кто не планирует «колдовать» у плиты над новогодними кулинарными шедеврами, стоит присмотреться к псковским кафе, ресторанам и банкетным залам. В списке тех, кто готов провести незабываемый новогодний корпоратив 10 заведений в центре Пскова: VeryWellCafe, «Поместье», «Шведская горка», «Хинкальная №1», «Комплимент», «Башня», «Усадьба», пивоварня Munhell, банкетный зал «Петропавловский», KINZA. В них повара побалуют гостей изысканными блюдами, а артисты развлекут цирковыми представлениями.

Помните известную поговорку о том, что как Новый год встретишь, так его и проведёшь?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любителей устроить широкий «разгуляй» ждут в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» и ресторане «Самовар», а также на территории гостевого подворья «Соколиха». Оба варианта расположены в 15 минутах от центра города.

А тем, кто после роскошного застолья не прочь задержаться на лоне природы, так как не представляет Новый год без зимних забав, придётся по вкусу праздник на загородных базах отдыха. Гостей с радостью примут «Алоль», «Волынь», «Подосье» и «Тридевятое царство».

ИСТОЧНИК KP.RU