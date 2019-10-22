2019-10-22T17:40:27+03:00
Туризм

Псков вошел в топ-20 лучших городов России для осенних путешествий

Пользователи туристического портала голосовали за Псков
Алиса Солнцева
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Псковичи, а вы замечаете красоту своего города?Псковичи, а вы замечаете красоту своего города?Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Пользователи туристического портала «ТурСтат» проголосовали за Псков как за один из самых красивых осенних городов России. «Комсомольская правда – Псков» посмотрела двадцатку лучших городов для путешествий по осенней России.

Хмурые дни в этом году Псков оставил судьбе. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Хмурые дни в этом году Псков оставил судьбе.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Победители голосования – Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород и Москва. В первую десятку вошли также Краснодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екатеринбург.

Во вторую десятку попали Иркутск, Сочи, Ялта, Ярославль, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь, Сергиев Посад, Рязань и Красноярск.

Спокойствие и умиротворение внушает осенний Псков. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Спокойствие и умиротворение внушает осенний Псков.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Больше всего голосов получил осенний Санкт-Петербург – 26 процентов. Голоса пользователей «ТурСтата» распределились между двадцатью городами.

Санкт-Петербург - 26%, Калининград - 10%, Казань и Нижний Новгород - по 8%, Москва - 7%, Краснодар - 6%, Владивосток и Ростов-на-Дону - 4%, Великий Новгород и Екатеринбург - 3%, Иркутск, Сочи, Ялта и Ярославль - 2,5%, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь и Сергиев Посад - по 2%, Рязань и Красноярск - 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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