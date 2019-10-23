Разыскивается 17-летняя великолучанка, ушедшая из дома после ссоры

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-23T09:37:11+03:00

На вид девушке 12-14 лет

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Полиция разыскивает 17-летнюю великолучанку Екатерину Романовну Самулевич. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, девушка ушла из дома 20 октября и не вернулась.

В ведомстве предполагают, что пропавшая может находиться в Москве.

На вид девушке 12-14 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы прямые и длинные, черного цвета, размер обуви 36-37, глаза карие, худощавого телосложения. Екатерина ушла из дома в чёрных джинсах, кроссовках и куртке темно-синего цвета.

Пользователи соцсетей отмечают, что девушка ушла из дома после очередной ссоры, а семья Самулевич стоит на учете в органах опеки.

Полиция Великих Лук просит обращаться по телефонам уголовного розыска 8 (906) 223-11-28 или дежурной части 8 (881153) 5-27-94.

ИСТОЧНИК KP.RU