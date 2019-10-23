2019-10-23T17:08:14+03:00
Общество

Порховский парикмахер стал серебряным призером Чемпионата мира в Париже

На Чемпионате России Мухаммад Шодмон взял «золото»
Алиса Солнцева
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Фото: Мухаммад Шодмон. Победная работа порховского парикмахера.Фото: Мухаммад Шодмон. Победная работа порховского парикмахера.
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Парикмахер из Порхова Мухаммад Шодмон взял «золото» на XXV Чемпионате России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию, дизайну ногтей и педикюру. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ГТРК «Псков», соревнования прошли 22 октября в Московском Кремле, и мужчина победил в номинации «Барбер-стилист. Мужские стрижки».

Кроме того, Мухаммад Шодмон – серебряный призер Чемпионата мира, который собрал в Париже более полутора тысяч профессионалов.

Фото: Мухаммад Шодмон. Барбер-стилист прекрасно выступил на соревнованиях.

Фото: Мухаммад Шодмон. Барбер-стилист прекрасно выступил на соревнованиях.

Мухаммад Шодмон родился в Узбекистане, но уже давно живет в России. Несмотря на то, что к именитому мастеру приезжают клиенты даже из столицы, он доволен тихой семейной жизнью в Порхове.

Фото: Мухаммад Шодмон. Дальше только "золото" Чемпионата мира.

Фото: Мухаммад Шодмон. Дальше только "золото" Чемпионата мира.

Первый титул – чемпион Псковской области – открыл Мухаммаду дорогу в сборную России. Новая цель парикмахера – «золото» Чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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