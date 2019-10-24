Во Пскове появился Архсовет

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-24T13:35:25+03:00

По словам участников объединения, создание нового органа связано с тем, что к их мнению не прислушиваются

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В областном центре появится Архсовет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобное объединение включает в себя членов творческих союзов архитекторов, реставраторов и общества охраны памятников истории. Об этом сообщил председатель Архсовета, почётный архитектор России, Станислав Битный.

Он рассказал, что члены нового объединения взволнованы градостроительной политикой и состоянием местных памятников. Это беспокойство и стало причиной создания Архсовета.

Члены объединения займутся научно-методической помощью по части осуществления госполитики в сфере реставрации объектов культурного наследия. Для осуществления этой задумки в Архсовете планируют найти подход к органам власти. По словам Станислава Битного, вторая важная задача объединения — привлечение молодых людей к деятельности архитекторов и реставраторов.

- Самые «болевые точки» — это вопросы, связанные с благоустройством площади Ленина и левой стороны набережной реки Великой, - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU