2019-10-25T09:41:21+03:00
Политика

Александр Козловский сменит Александра Котова на посту секретаря Псковского реготделения «Единой России»

Александр Котов возглавлял псковское отделение партии с 2011 года
Алиса Солнцева
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Фото: sobranie.pskov.ru. Региональное отделение партии не комментирует решение Александра Котова.Фото: sobranie.pskov.ru. Региональное отделение партии не комментирует решение Александра Котова.
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Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов уходит с поста секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе партии, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что кандидатуры руководителей двадцати региональных отделений согласованы.

Так, исполняющим полномочия секретаря Псковского реготделения «Единой России» становится депутат госдумы Александр Козловский.

Александр Котов возглавлял псковское отделение партии с марта 2011 года, в декабре того же года был избран председателем Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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