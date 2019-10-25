Слабовидящие и незрячие псковичи напишут 27 октября географический диктант

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-25T13:53:08+03:00

Более 376 тысяч человек в том году поучаствовали в географическом диктанте

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В Пскове 27 октября, в 12.00, в конференц-зале компании «Газпром межрегионгаз Псков» на Рижском проспекте, д. 20 соберутся незрячие и слабовидящие псковичи, чтобы написать географический диктант. Диктант продлится 45 минут, в течение которых псковичи ответят на вопросы, связанные с географией нашей страны. Участникам акции придут на помощь волонтеры, которые заполнят регистрационные бланки, а затем будут вносить ответы.

Слабовидящие и слепые псковичи примут участие в просветительской акции Русского географического общества, которая проходит с 2015 года впервые. Возможность продемонстрировать географические знания появилась благодаря инициативе и поддержке Псковского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации, Псковской областной организации «Всероссийское общество слепых», Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих – структурного подразделения Псковской областной универсальной научной библиотеки. Диктант для инвалидов по зрению в Пскове также проходит при поддержке «Комсомольской правды-Псков».

Фото: dictant.rgo.ru.

Ежегодно географический диктант расширяет свои границы. В прошлом году его написали в 97 странах мира на 3532 площадках. Всего более 376 тысяч человек по собственной инициативе продемонстрировали знания географии России. В нашей стране диктант очно написали 249 857 человек, за рубежом — 7 171 человек. Более 119 тысяч человек проверили свои знания онлайн на сайте dictant.rgo.ru.

Республика Башкортостан стала лидером по количеству площадок, на которых писали диктант в 2018 году. Там акция состоялась в 416 организациях. Среди зарубежных площадок лидерами стали: Китай -10 площадок, Республика Беларусь - 9 площадок, Армения - 6, по 5 площадок в Чехии, Киргизии, Казахстане, Южной Осетии, Турции.

Палатка на острове Матуа Большой Курильской гряды, площадка в государственном заповеднике «Столбы» в Красноярском крае, Большой планетарий в Новосибирске, Звёздный городок в Московской области стали самыми необычными пунктами проведения диктанта. А главным местом проверки географических знаний стал МГУ имени М.В. Ломоносова. В Шуваловском корпусе диктант писали более тысячи человек вместе с президентом РГО Сергеем Шойгу. Модератором выступил известный телеведущий Валдис Пельш. Перед началом работы участников прямо с орбиты приветствовал российский космонавт Сергей Прокопьев.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского совета общества, президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Основная цель акции - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU