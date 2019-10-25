2019-10-25T17:37:02+03:00
Экономика

Альфа-банк подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Псковской области

Взаимодействие направлено на социально-экономическое развитие региона
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Альфа-банк стал финансовым партнером Псковской области.Фото: pskov.ru. Альфа-банк стал финансовым партнером Псковской области.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в Альфа-банке.

Документ обеспечит долгосрочное сотрудничество, направленное на социально-экономическое развитие региона. Кроме того, соглашение предполагает взаимодействие при финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Псковской области, привлечение частных инвестиций, развитие сферы финансово-экономического консалтинга и поддержку малого и среднего бизнеса в нашем регионе.

Фото: pskov.ru. Михаил Ведерников и Олег Сысуев подписали соглашение.

Фото: pskov.ru. Михаил Ведерников и Олег Сысуев подписали соглашение.

- Одна из приоритетных задач Альфа-банка в Псковской области – участие в значимых для региона проектах, предоставлении комплексных, а главное, качественных технологичных сервисов жителям и компаниям региона, - заявил Олег Сысуев и добавил, что данное соглашение объединит усилия банка и региональных властей в решении приоритетных задач. Такое взаимодействие будет способствовать социально-экономическому развитию Псковской области и экономического сектора в целом.

Михаил Ведерников на встрече назвал Альфа-банк партнером региона в реализации социально значимых проектов и отметил, что подписанный документ открывает дополнительные возможности поддержки малого и среднего бизнеса и поиска новых инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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