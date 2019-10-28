Сгущёнку, форель и тушёнку из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-28T11:05:53+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Псковскую область сгущённое молоко, форель и тушёнку из Республики Беларусь. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на границе представители ведомства остановили транспорт, перевозивший около 8 тонн продукции.

Должностные лица досмотрели автомобиль и обнаружили в его кузове около 7,6 тонн слабосолёного филе форели, а также 60 килограммов тушёнки и 64 килограмма сгущённого молока. При этом документы на продукцию не были оформлены должным образом.

Из-за отсутствия ветеринарных сертификатов и сопроводительных документов сотрудники Россельхознадзора были вынуждены запретить движение автомобиля по территории России, развернуть транспорт и отправить его стране-производителю.

ИСТОЧНИК KP.RU