Все вопросы мы решаем с «Экопромом» совместно — глава Палкинского района

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-28T17:05:00+03:00

В Псковской области продолжается работа с населением по вопросам оплаты услуг регоператора по обращению с ТКО. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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По словам главы Палкинского района Евгения Седова, все возникающие вопросы регоператор и власти решают совместно. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в целом в районе удовлетворены работой «Экопрома», так как большая часть некогда проблемных участков благодаря работе компании приведена в порядок.

По словам Евгения Седова, представители администрации и сотрудники регоператора ещё до официального старта реформы осматривали район и выбирали места под будущие контейнерные площадки. По итогам работы в 2018 году началась установка контейнеров для бытовых отходов. И продолжается она по сей день.

- Мы проводили и проводим информационную работу с населением, подключились главы волостей, координацией процесса занимается районная администрация. Есть некоторые вопросы, но они большей частью касаются начисления платы за услугу, - подчеркнул Евгений Седов.

ИСТОЧНИК KP.RU