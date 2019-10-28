2019-10-28T20:10:41+03:00
Происшествия

Две псковички пострадали в результате шторма

В момент разгула стихии женщины оказались на улице
Анна БЫСТРОВА
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Жители региона пострадали от усилившегося ветра.Жители региона пострадали от усилившегося ветра.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Две псковички пострадали в результате шторма, обрушившегося на регион в минувшее воскресенье. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на председателя комитета ГО и ЧС администрации города Владимира Воробьева, одна из женщин пострадала в районе «Запсковье».

Она находилась на улице, когда дерево, стоявшее вблизи дороги на Сиреневом бульваре, не выдержало порывов ветра и упало. Псковичка не успела отреагировать и в результате удара получила сотрясение мозга. В областную больницу пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи.

Оказалась в медучреждении и другая псковичка. Она находилась на перекрёстке улиц Юбилейной и Коммунальной на Завеличье в тот момент, когда от ветра оборвался трос, к которому крепились дорожные знаки.

По словам Владимира Воробьёва, жизни обоих пострадавших ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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