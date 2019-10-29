Глава Порховского района оценил работу компании «Экопром»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-29T11:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Рабочие отношения с региональным оператором по обращению с ТКО налажены, рассказал «Комсомольской правде-Псков» глава Порховского района Виктор Степанов, отметив, что в этой проблеме есть позитивные подвижки.

Среди изменений, которые произошли с появлением в регионе компании «Экопром» он выделил появление новых контейнеров, которые убираются по графику, мусор собирается в мешки, а также вывозится оттуда, откуда ранее не вывозился.

-И контейнеров хотелось бы больше, и квитанции не все получают, и с тарифом не все понятно, и мешков не всем хватает, и свалок несанкционированных еще достаточно. Но так или иначе, а движение вперед есть, - резюмировал Виктор Степанов.

В муниципалитете понимают, что идеальной реализации реформы требуется время.

-Район мусором не зарос, значит, работа ведется. Вот если бы у нас здесь горы мусора стояли и контейнеры были переполнены — тогда можно было бы говорить, что реформа провалилась. А у нас, если и есть мусор, то разве что крупногабаритный, а это уже вопросы, которые решаются в частном порядке между организациями и населением, - заметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU