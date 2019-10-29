Кибердружины создадут в Псковской области

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-29T16:04:18+03:00

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В Псковской области планируют создать кибердружины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на встрече с журналистами 29 октября заявил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсяников.

По словам главы ведомства, члены таких объединений займутся мониторингом социальных сетей в Интернете. Они будут выявлять факты домашнего насилия и определять противозаконные группы, рекламирующие себя на просторах всемирной паутины и пытающиеся вовлечь в свою работу подростков. Алексей Овсяников добавил, что полиция следит за подобными правонарушениями, но сил недостаточно.

В состав дружины планируют привлечь волонтёров ПсковГУ. А дополнительные средства на реализацию инициативы ведомство планирует просить у администрации региона, которая тесно сотрудничает с УМВД. При позитивном раскладе первая кибердружина должна появиться до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU