2019-10-29T16:04:18+03:00
Общество

Кибердружины создадут в Псковской области

Их участниками станут волонтёры из ПсковГУ
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. Кибердружинники займутся мониторингом соцсетей.ФОТО: pixabay.com. Кибердружинники займутся мониторингом соцсетей.
Изменить размер текста:

В Псковской области планируют создать кибердружины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на встрече с журналистами 29 октября заявил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсяников.

По словам главы ведомства, члены таких объединений займутся мониторингом социальных сетей в Интернете. Они будут выявлять факты домашнего насилия и определять противозаконные группы, рекламирующие себя на просторах всемирной паутины и пытающиеся вовлечь в свою работу подростков. Алексей Овсяников добавил, что полиция следит за подобными правонарушениями, но сил недостаточно.

В состав дружины планируют привлечь волонтёров ПсковГУ. А дополнительные средства на реализацию инициативы ведомство планирует просить у администрации региона, которая тесно сотрудничает с УМВД. При позитивном раскладе первая кибердружина должна появиться до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель «Хендай» погиб после столкновения с лосем в Локнянском районе
Салон красоты для животных «GROOM ROOM» присоединился к конкурсу «Котябрь»
Пскович организовал бордель в Петербурге
770 тысяч рублей украла у 80-летней псковички аферистка
Победители фотоконкурса "Котябрь" получат в подарок домики, лежанки и другие аксессуары для кошек
Парусный спорт будут развивать в муниципалитетах Псковской области
Еще 9 вольеров для бездомных собак появятся в «Зоозащите»
Глава Порховского района оценил работу компании «Экопром»
Итоги недели в Псковской области: алкоголь, сыр и партийные перестановки
Почти 50 миллионов рублей получили псковичи по президентскому гранту
Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина о создании личного бренда в рамках проекта «Спичка»
Житель Тямши избил соседа, который пригласил его на День рождения
Уголовное наказание ждёт псковича, запустившего ведром в свою сожительницу