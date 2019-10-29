Общественная палата Псковской области проконтролирует строительство «Титан-Полимера»
Общественная палата Псковской области намерена контролировать все этапы строительства завода «Титан - Полимер» в границах особой экономической зоны «Моглино». Предприятие будет производить БОПЭТ-пленку и ПЭТФ-гранулы. Как передает Псковское агентство информации, 29 октября в Пскове состоялось заседание рабочей группы палаты. Ее секретарь Анатолий Мультах рассказал о первых выводах работы.
Он отметил, что к мониторингу привлечены эксперты, они уже посетили завод ГК «Титан» в Омске, изучили документы и подготовили свое заключение. Материалы будут переданы в администрацию Псковской области и Псковского района. Эта же рабочая группа продолжит наблюдения до ввода предприятия в эксплуатацию.
Из документов следует, что производство пленки с точки зрения экологии безопасно и «приближенно к чистой комнате». Анатолий Мультах сообщил, что экологичность производства позволила строить такие заводы в пригородной зоне и городской черте. Эксперты пришли к выводу, что завод «Титан-Полимер» можно строить в Пскове, но только при положительной экологической экспертизе.
Ранее это же озвучил глава региона Михаил Ведерников.
18 октября руководство завода «Титан-Полимер» получило положительное заключение главной государственной экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU