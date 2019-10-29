2019-10-29T21:23:11+03:00
Общество

Общественная палата Псковской области проконтролирует строительство «Титан-Полимера»

Предварительные выводы оценки озвучены 29 октября на заседании рабочей группы
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В рамках заседания рабочей группы Общественной палаты Псковской области обсудили безопасность завода "Титан-Полимер", строительство которого запланировано под Псковом. Фото: Псковское агентство информации.В рамках заседания рабочей группы Общественной палаты Псковской области обсудили безопасность завода "Титан-Полимер", строительство которого запланировано под Псковом. Фото: Псковское агентство информации.
Изменить размер текста:

Общественная палата Псковской области намерена контролировать все этапы строительства завода «Титан - Полимер» в границах особой экономической зоны «Моглино». Предприятие будет производить БОПЭТ-пленку и ПЭТФ-гранулы. Как передает Псковское агентство информации, 29 октября в Пскове состоялось заседание рабочей группы палаты. Ее секретарь Анатолий Мультах рассказал о первых выводах работы.

Он отметил, что к мониторингу привлечены эксперты, они уже посетили завод ГК «Титан» в Омске, изучили документы и подготовили свое заключение. Материалы будут переданы в администрацию Псковской области и Псковского района. Эта же рабочая группа продолжит наблюдения до ввода предприятия в эксплуатацию.

Из документов следует, что производство пленки с точки зрения экологии безопасно и «приближенно к чистой комнате». Анатолий Мультах сообщил, что экологичность производства позволила строить такие заводы в пригородной зоне и городской черте. Эксперты пришли к выводу, что завод «Титан-Полимер» можно строить в Пскове, но только при положительной экологической экспертизе.

Ранее это же озвучил глава региона Михаил Ведерников.

18 октября руководство завода «Титан-Полимер» получило положительное заключение главной государственной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель «Хендай» погиб после столкновения с лосем в Локнянском районе
Салон красоты для животных «GROOM ROOM» присоединился к конкурсу «Котябрь»
Пскович организовал бордель в Петербурге
Кибердружины создадут в Псковской области
770 тысяч рублей украла у 80-летней псковички аферистка
Победители фотоконкурса "Котябрь" получат в подарок домики, лежанки и другие аксессуары для кошек
Парусный спорт будут развивать в муниципалитетах Псковской области
Еще 9 вольеров для бездомных собак появятся в «Зоозащите»
Глава Порховского района оценил работу компании «Экопром»
Итоги недели в Псковской области: алкоголь, сыр и партийные перестановки
Почти 50 миллионов рублей получили псковичи по президентскому гранту
Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина о создании личного бренда в рамках проекта «Спичка»
Житель Тямши избил соседа, который пригласил его на День рождения
Уголовное наказание ждёт псковича, запустившего ведром в свою сожительницу