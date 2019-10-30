2019-10-30T11:34:50+03:00
Общество

Лабрадор на Псковской таможне помог вычислить автомобиль, начинённый сигаретами

Контрабанда была зашита в дверях легкового транспорта
Анна БЫСТРОВА
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Служебная собака обнаружила контрабанду на границе.Служебная собака обнаружила контрабанду на границе.Фото: Александр ГЛУЗ
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Кинологическая служба Псковской таможни при помощи обученного лабрадора смогла вычислить автомобиль, буквально начинённый сигаретами. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, на границе Российской Федерации с Латвией таможенники и сотрудники пограничного управления ФСБ России обнаружили нарушителя.

Автомобиль, за рулём которого находился гражданин России, двигался в сторону Евросоюза. Транспорт дали «осмотреть» служебной собаке, специально обученной поиску табака. Животное указало на то, что внутри может находиться контрабанда. Тогда авто досмотрели с помощью спецтехники. Оказалось, что под обшивкой всех дверей легковушки были спрятаны сигареты.

Сотрудники таможни насчитали около 224 пачек с акцизными марками Республики Беларусь. Нарушитель решил сэкономить и не декларировать товар. Теперь ему грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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