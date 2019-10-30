Пскович угрожал кочергой подруге, которая по-другому оценила телесериал

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-30T13:01:29+03:00

За угрозу убийством молодой человек может быть осужден на 2 года

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21-летний пскович при ссоре схватился за кочергу и угрожал убийством своей знакомой. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковского района, мужчина предстанет перед судом за совершение преступления по части 2 статьи 119 уголовного кодекса («Угроза убийством»).

Следствие установило, что в начале сентября 2019 года молодой человек пришел в гости к своей знакомой (она живет в деревне Подборовье-3 Торошинской волости). Молодые люди смотрели сериал и не сошлись в оценке событий. В порыве агрессии преступник взял металлическую кочергу, замахнулся над головой и предупредил: «Завалю». Пскович был пьян.

Суд Псковского района рассмотрит уголовное дело. За угрозу убийством преступнику возможно наказание до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU