Псковичей ждёт фестиваль ремесленной культуры «Тёплая мода»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-30T15:35:07+03:00

Как выглядеть сногсшибательно даже в мороз? - узнайте на фестивале. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Жителей города Пскова ждет фестиваль ремесленной культуры под названием «Тёплая мода». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоится 9 ноября на площадке Городского культурного центра.

В рамках фестиваля свыше 20 мастеров из 5 районов региона , а также из областного центра презентуют зрителям изделия из шерсти, выполненные в различных техниках вязания и валяния. Псковичей ждёт ярмарка изделий ручной работы, дефиле в тёплых нарядах и показ аксессуаров из шерсти, а также тематические шоу и мастер-классы.

Понравившиеся изделия можно будет приобрести на ярмарке и при этом поучаствовать в благотворительной акции «Подари тепло ребёнку». Её итогом станет передача тёплых вещей детям из нуждающихся семей Палкинского района.

КОНКРЕТНО

Фестиваль ремесленной культуры начнётся по адресу площадь Победы, дом 1.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(8112)66-17-49, 62-23-34.

ИСТОЧНИК KP.RU