2019-10-31T12:17:08+03:00
Общество

Новую газовую котельную построят в Острове-3

У потенциального инвестора уже готов проект сооружения
Алиса Солнцева
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Отопительный сезон в военном городке начался вовремя.Отопительный сезон в военном городке начался вовремя.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Инвестор предложил построить новую газовую котельную в военном городке «Остров-3». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, эту возможность обсудили губернатор Псковской области и потенциальный инвестор на рабочей поездке Михаила Ведерникова 30 октября в Остров-3.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 октября осмотрел отремонтированную котельную и проконтролировал ход отопительного сезона.

Глава региона отметил, что после передачи имущества в собственность муниципалитета в Острове-3 планируется построить новую котельную. Кроме того, один из проектов в рамках концессионного соглашения представили губернатору на месте. Если он будет одобрен властями, то котельная заработает уже в начале следующего отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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