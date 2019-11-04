2019-11-04T10:01:06+03:00
Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем народного единства

Глава региона пожелал псковичам сил и вдохновения
Василиса Алексеева
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Михаил Ведерников.Михаил Ведерников.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации региона.

-Мы живем в большой, удивительной и многонациональной стране, известной своей уникальной и богатейшей культурой. Люди разных национальностей и религий с собственными обычаями и традициями, объединены общей историей и ценностями, - отметил глава области и напомнил, что "День народного единства — это повод еще раз вспомнить, что россияне превыше всех различий всегда ставили сохранение, развитие и защиту своей страны"

Глава региона, подчеркнул, что многонациональные армии во все века останавливали любого врага, научные коллективы добивались международных побед, а наши культура и спорт всегда были насыщены талантами из разных уголков страны.

-В этот праздничный день желаю вам сил, вдохновения и новых побед на благо Псковской области и нашей прекрасной страны. Счастья вам, здоровья и благополучия!- обратился губернатор к жителям Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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