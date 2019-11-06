2019-11-06T10:51:49+03:00
Общество

Восьмой выпуск журнала «Свадебный переполох» вышел в Пскове

Свадебный журнал вручают парам в ЗАГСе при подаче заявления
Алиса Солнцева
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"Свадебный переполох" поможет паре подготовить идеальное торжество."Свадебный переполох" поможет паре подготовить идеальное торжество.Фото: Елизавета Славятинская
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В Пскове вышел новый выпуск журнала «Свадебный переполох». Как передает «Комсомольская правда – Псков», в этом году Медиахолдинг Псковской области подготовил уже восьмой выпуск свадебного издания.

Журнал распространяется бесплатно в ЗАГСах на территории Псковской области. Его вручают парам, которые подают заявление о регистрации брака.

А чтобы получить это красивое издание, приходите в ЗАГС с заявлением. Фото: Елизавета Славятинская

А чтобы получить это красивое издание, приходите в ЗАГС с заявлением.Фото: Елизавета Славятинская

- В номер вошли советы молодоженам об организации яркой свадьбы: как выбрать площадку для регистрации и банкета, как их оформить, какие фасоны наряда для невесты и цвета костюма для жениха будут в тренде в следующем сезоне, за сколько месяцев до свадьбы стоит начинать поиск фотографов и видеографов, стилистов и визажистов, флористов и декораторов, кондитеров, - поделилась главный редактор журнала Ирина Назарова.

«Свадебный переполох» помогает парам в нелегкой подготовке к свадебному торжеству и рассказывает вдохновляющие истории любви псковичей. Тираж журнала – 2 тысячи экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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