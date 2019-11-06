2019-11-06T14:32:20+03:00
Происшествия

15 лет тюрьмы грозит псковичу, до смерти избившему сожительницу

Расследование завершено, дело направили в суд
Алиса Солнцева
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Женщина скончалась в этот же день на месте.Женщина скончалась в этот же день на месте.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Пскове перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший сожительницу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, 43-летний пскович обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 уголовного кодекса).

Следствие установило, что 26 мая обвиняемый дважды избил сожительницу. Сначала мужчина приревновал женщину на кладбище, где выпивала компания, и пустил в ход кулаки, затем в комнате общежития на улице Народной. Пскович избивал женщину руками и ногами, потерпевшая погибла в этот же день от тупой травмы живота с разрывом селезенки.

Санкция данной статьи уголовного кодекса предполагает до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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