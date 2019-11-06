Строивший студенческий кампус «ОпрСтрой» подал в суд на ПсковГу

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-06T15:33:06+03:00

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Организация ООО «ОпрСтрой», строившая кампус Псковского государственного университета, подала в Арбитражный суд Псковской области иск на ПсковГУ.

Подрядчик уверен, что в августе этого года университет незаконно расторг заключенный раньше контракт. Судебное разбирательство начнется 12 ноября.

Также «ОпрСтрой» попросил суд приостановить вступление в силу уведомления о расторжении договора — ПсковГУ 6 сентября подписал договор на достройку кампуса с Управлением строительства ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу. Сумма контракта - около 259 млн рублей. Суд бывшему застройщику отказал.

- ПсковГУ расторг договор в соответствии с законом, так как на момент расторжения работы выполнены менее чем на 50 %, при этом срок выполнения работ по контракту к моменту расторжения закончился 15 июня 2019 года, а сам контракт истек 30 августа, - прокомментировали действия бывшего подрядчика в Псковском государственном университете.

ИСТОЧНИК KP.RU