Приют для животных «Лесопилка» пострадал от проливных дождей и ищет помощников

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-06T17:26:34+03:00

Залатанная крыша не выдержит еще одного ливня

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Двухдневный проливной дождь в Пскове затопил приют для животных «Лесопилку». Руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова рассказала «Комсомольской правде – Псков», что к сегодняшнему дню воду с территории приюта удалось спустить по вырытым каналам, а вот крыша операционной остается в зоне риска.

Фото: "Зоозащита". Бедолаги мерзли и мокли.

- Тонем. Совсем. Второй день спасаем собак и операционку. Как умеем. Подручными материалами, руками, лопатами, - такая запись появилась в официальной группе «Зоозащиты» сутки назад.

В это время территория «Лесопилки» напоминала озеро, на островках которого спасались питомцы.

Работники приюта своими руками устраняли последствия ливня и опасаются, что залатанная крыша не выдержит еще одного проливного дождя.

Фото: "Зоозащита". Крышу делали сами, женскими руками.

КОНКРЕТНО

«Лесопилка» будет очень благодарна за помощь в ремонте крыши.

Фото: "Зоозащита". Затопило территорию и прорвало крышу.

Контакты для связи: 8 (911) 362-31-25. Приют «Лесопилка», Новгородская, д. 7.

ИСТОЧНИК KP.RU