Тысячу мальков судака выпустили в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района
Энергетики Псковской ГРЭС провели экологическую акцию по зарыблению водоема. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2», в водохранилище на реке Шелонь энергетики выпустили тысячу мальков судака.
Вода этого водохранилища используются в технологическом процессе электростанции, поэтому биологические ресурсы необходимо восполнять. Директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев подчеркнул, что пользование природными ресурсами происходит под контролем научно-исследовательских институтов, что позволяет поддерживать в норме его химические и микробиологические показатели.
Фото: Псковская ГРЭС. В водохранилище реки Шелонь новые обитатели.
Акция по зарыблению также призвана привлечь внимание к проблемам экологии и побудить людей к бережному отношению к природе.
ИСТОЧНИК KP.RU