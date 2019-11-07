Тысячу мальков судака выпустили в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-07T09:25:06+03:00

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Энергетики Псковской ГРЭС провели экологическую акцию по зарыблению водоема. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2», в водохранилище на реке Шелонь энергетики выпустили тысячу мальков судака.

Вода этого водохранилища используются в технологическом процессе электростанции, поэтому биологические ресурсы необходимо восполнять. Директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев подчеркнул, что пользование природными ресурсами происходит под контролем научно-исследовательских институтов, что позволяет поддерживать в норме его химические и микробиологические показатели.

Фото: Псковская ГРЭС. В водохранилище реки Шелонь новые обитатели.

Акция по зарыблению также призвана привлечь внимание к проблемам экологии и побудить людей к бережному отношению к природе.

ИСТОЧНИК KP.RU