Межрегиональный слет социальных предпринимателей стартует в Пскове 21 ноября

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-07T10:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Важнейшее событие в бизнес-сообществе состоится в Пскове этой осенью. 21 и 22 ноября межрегиональный слет «Создаем перспективы», который пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория», объединит представителей региональной власти, социальных предпринимателей и инвесторов.

Организаторами мероприятия выступает «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» при поддержке областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы, целью слета является привлечение негосударственного сектора для поддержки социального предпринимательства в контексте действия приоритетных национальных проектов.

Слет объединит представителей региональных органов власти и муниципальных образований, бизнеса, фондов, некоммерческих организаций, российского экспертного сообщества и социальных предпринимателей и инвесторов.

Участникам предстоит активная командная работа, мозговой штурм, обмен опытом и поиск эффективных механизмов и перспектив вовлечения негосударственного сектора в решение социальных задач.

В программе слета сессии Фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов, крупнейшей краудфандинговой платформы России Планета.ру и практические выездные сессии.

Фото: "Центр инноваций социальной сферы Псковской области".

На второй день состоится Форум социальных предпринимателей Псковской области, на котором подведут итоги и наградят победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», который проходит в нашем регионе уже в третий раз.

КОНКРЕТНО

Подробную информацию и предварительную программу читайте по ссылке: http://pskov2019.tilda.ws/.

Контактные телефоны: +7 (911) 361-02-82, +7 (953) 246-88-20.

ИСТОЧНИК KP.RU