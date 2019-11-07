Межрегиональный слет социальных предпринимателей стартует в Пскове 21 ноября
Важнейшее событие в бизнес-сообществе состоится в Пскове этой осенью. 21 и 22 ноября межрегиональный слет «Создаем перспективы», который пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория», объединит представителей региональной власти, социальных предпринимателей и инвесторов.
Организаторами мероприятия выступает «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» при поддержке областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы, целью слета является привлечение негосударственного сектора для поддержки социального предпринимательства в контексте действия приоритетных национальных проектов.
Слет объединит представителей региональных органов власти и муниципальных образований, бизнеса, фондов, некоммерческих организаций, российского экспертного сообщества и социальных предпринимателей и инвесторов.
Участникам предстоит активная командная работа, мозговой штурм, обмен опытом и поиск эффективных механизмов и перспектив вовлечения негосударственного сектора в решение социальных задач.
В программе слета сессии Фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов, крупнейшей краудфандинговой платформы России Планета.ру и практические выездные сессии.
Фото: "Центр инноваций социальной сферы Псковской области".
На второй день состоится Форум социальных предпринимателей Псковской области, на котором подведут итоги и наградят победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», который проходит в нашем регионе уже в третий раз.
КОНКРЕТНО
Подробную информацию и предварительную программу читайте по ссылке: http://pskov2019.tilda.ws/.
Контактные телефоны: +7 (911) 361-02-82, +7 (953) 246-88-20.
ИСТОЧНИК KP.RU