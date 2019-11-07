Ливневая канализация в Пскове была не совсем готова к сильным дождям – Борис Елкин

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-07T11:46:40+03:00

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Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал последствия ливней для дорожного хозяйства региона и работу ливневой канализации в Пскове в связи со стихийными дождями с 3 по 5 ноября. Об этом "Комсомольской правде - Псков" сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

Борис Елкин подчеркнул, что ливневая канализация в Пскове в эти дни работала на пределе, но часто не справлялась с выводом воды с поверхности.

- Мы понимаем, что ливневая канализация в Пскове не новая, и есть места, которые требуют реконструкции. Нужно комплексно подходить как к развитию дорожной сети региона, так и к улучшению системы водоснабжения этой сети, - отметил Борис Елкин и добавил, что для продолжения реконструкции дорог требуется дополнительное финансирование.

Председатель комитета заметил, что на отремонтированных участках дороги ситуация с водоотводом улучшилась.

Борис Елкин пообещал, что профильный комитет и администрация Пскова сделают организационные выводы и попытаются минимизировать подобные ситуации. Ливневая канализация, действительно, была не совсем готова к этим событиям и не до конца прочищена.

ИСТОЧНИК KP.RU