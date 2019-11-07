Около пяти управляющих компаний Пскова находятся на грани банкротства
Качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями Пскова, стало одной из тем брифинга главы администрации города Александра Братчикова, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Администрация Пскова видит необходимость создать условия конкуренции между управляющими компаниями, что повысит качество оказываемых услуг.
- Выбор управляющей компании – это право жильцов. Сами собственники должны более требовательно относиться к управляющим компаниям, - заметил Александр Братчиков.
Необходимо сделать так, чтобы управляющая компания боялась потерять собственников. Администрация города вместе с общественниками обсуждает создание рейтинговой системы управляющих организаций.
Кроме того, на брифинге Александр Братчиков затронул процесс банкротства управляющих компаний. Всего в городе пять потенциальных банкротов, у которых накопился большой долг перед снабжающими организациями. Разорение компаний принесет убытки городу – задолженность повиснет в воздухе. Поэтому власти ведут переговоры о рассрочке для оплаты долгов одной из организаций, находящейся на грани – «Пароменское».
ИСТОЧНИК KP.RU