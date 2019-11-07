2019-11-07T12:24:10+03:00
Общество

Около пяти управляющих компаний Пскова находятся на грани банкротства

Для улучшения качества работы между управляющими организациями должна быть конкуренция
Алиса Солнцева
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нельзя допустить процесса банкротства управляющих компаний.Нельзя допустить процесса банкротства управляющих компаний.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями Пскова, стало одной из тем брифинга главы администрации города Александра Братчикова, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Администрация Пскова видит необходимость создать условия конкуренции между управляющими компаниями, что повысит качество оказываемых услуг.

- Выбор управляющей компании – это право жильцов. Сами собственники должны более требовательно относиться к управляющим компаниям, - заметил Александр Братчиков.

Необходимо сделать так, чтобы управляющая компания боялась потерять собственников. Администрация города вместе с общественниками обсуждает создание рейтинговой системы управляющих организаций.

Кроме того, на брифинге Александр Братчиков затронул процесс банкротства управляющих компаний. Всего в городе пять потенциальных банкротов, у которых накопился большой долг перед снабжающими организациями. Разорение компаний принесет убытки городу – задолженность повиснет в воздухе. Поэтому власти ведут переговоры о рассрочке для оплаты долгов одной из организаций, находящейся на грани – «Пароменское».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24