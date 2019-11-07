Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибли супруги Долженко

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-07T15:56:19+03:00

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Полиция ищет очевидцев страшной аварии 3 ноября на трассе под Псковом. Смертельную аварию расследует районный отдел МВД России. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного управления МВД, 4 ноября полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Предварительное следствие установило, что 3 ноября около 10:40 на 264-ом километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – до границы с Республикой Белоруссия мужчина выехал на встречную полосу. Его автомобиль Hyundai Grand S был исправен. На встречной полосе машина столкнулась с фурой DAF c латвийскими номерами.

Семейная пара Долженко, водитель и пассажирка, погибли сразу же, 7 ноября прошли похороны. Три их дочери получили тяжёлые травмы и находятся в больнице.

Полиция ищет очевидцев происшествия и просит обратиться в дежурную часть отдела МВД России по Псковскому району по телефону 676-872 или по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19, кабинет 28 к заместителю начальника следственного отдела капитану юстиции С. С. Манукяну либо позвонить по телефону 8 (8112) 59-33-25.

Псковичи собирают пожертвования на реабилитацию девочек. Контакты и реквизиты здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU