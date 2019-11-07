В Пскове пьяный водитель, пытавшийся подкупить полицейского, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-07T17:51:04+03:00

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Пьяный водитель, пытавшийся подкупить сотрудника ГИБДД, предстанет перед судом. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, расследование по уголовному делу за «покушение на дачу взятки должностному лицу» завершено.

Городской следственный отдел установил, что нетрезвый водитель иномарки пытался подкупить полицейского, чтобы избежать наказания за нарушение закона. Более 50 тысяч рублей предложил недобросовестный водитель сотруднику ГИБДД, остановившему мужчину 17 октября на Ленинградском шоссе в Пскове.

Пскович признал вину и раскаялся. Дело направлено на рассмотрение в суд, мужчину будут судить по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 уголовного кодекс а.

ИСТОЧНИК KP.RU