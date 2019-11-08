Псковский «Максимус» присоединится к «Черной пятнице»
Торговый центр «Максимус» в Пскове присоединится к мировой акции «Черная пятница». Об этом «Комсомольской правде – Псков» узнала на официальном сайте торгового центра.
Тотальная предновогодняя распродажа в «Максимусе» пройдет с 29 ноября по 1 декабря, как и в других российских магазинах.
Администрация «Максимуса» еще не представила карту скидок, но сообщает, что снижение цен составит, как обычно, до 70%.
- Все ждут конца ноября, потому что знают, что именно в конце ноября будут грандиозные скидки в магазинах! Торговый центр «Максимус», предвкушая эйфорию этих дней, уже анонсировал проведение самой популярной шопинг-акции в мире — «Черной пятницы», - сообщает администрация торгового центра.
ИСТОЧНИК KP.RU