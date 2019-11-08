Псковский «Максимус» присоединится к «Черной пятнице»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-08T10:20:45+03:00

В конце ноября россияне порадуют себя новыми товарами по привлекательной цене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Торговый центр «Максимус» в Пскове присоединится к мировой акции «Черная пятница». Об этом «Комсомольской правде – Псков» узнала на официальном сайте торгового центра.

Тотальная предновогодняя распродажа в «Максимусе» пройдет с 29 ноября по 1 декабря, как и в других российских магазинах.

Администрация «Максимуса» еще не представила карту скидок, но сообщает, что снижение цен составит, как обычно, до 70%.

- Все ждут конца ноября, потому что знают, что именно в конце ноября будут грандиозные скидки в магазинах! Торговый центр «Максимус», предвкушая эйфорию этих дней, уже анонсировал проведение самой популярной шопинг-акции в мире — «Черной пятницы», - сообщает администрация торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU