2019-11-08T12:58:58+03:00
Общество

Псковская гордума будет и дальше сокращать свои расходы-Елена Полонская

Сэкономленные уже 5 миллионов рублей депутаты направили на образовательные учреждения
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото informpskov.ruФото informpskov.ru
Изменить размер текста:

Псковская городская Дума будет экономить на своих расходах, сообщила 8 ноября на ПАИ- и.п. главы Пскова Елена Полонская, которая также отметила, что бюджет гордумы следующего года уже урезали на 3,45 млн рублей.

- Я уверена, что в течение года у нас будет образовываться экономия. Мы эту тенденцию будем продолжать, — сказала Елена Полонская, уточнив, что городской депутатский корпус уже экономит на расходах на СМИ и командировочных.

Кроме того, и.п. главы города высказала мнение, что к командировкам надо подходить серьезно и ездить с пользой для города, и, в целом, сократив командировочный фонд депутаты «ничего не потеряли».

Сэкономленные гордумой 5 миллионов рублей направили на образовательные учреждения, сообщила Елена Полонская. Это решение депутаты приняли единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С сегодняшнего дня алкоголь в Псковской области продают с 10 утра до 22 вечера
Псковский «Максимус» присоединится к «Черной пятнице»
В Пскове появится самый большой в регионе «Спортмастер»
В Пскове пьяный водитель, пытавшийся подкупить полицейского, предстанет перед судом
Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибли супруги Долженко
«Подпольное казино» XVII века обнаружили археологи на месте бывшей ТЭЦ в Пскове
Центр Пскова должен быть пешеходным, считают власти города
На десятках улиц Пскова нет ливневых канализаций
Около пяти управляющих компаний Пскова находятся на грани банкротства
Ливневая канализация в Пскове была не совсем готова к сильным дождям – Борис Елкин
Межрегиональный слет социальных предпринимателей стартует в Пскове 21 ноября
70-летний невельчанин погиб под колесами «Лады»
Тысячу мальков судака выпустили в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района
Приют для животных «Лесопилка» пострадал от проливных дождей и ищет помощников
Псковские археологи нашли печать полоцкого епископа и керамику XII века
Строивший студенческий кампус «ОпрСтрой» подал в суд на ПсковГу
15 лет тюрьмы грозит псковичу, до смерти избившему сожительницу