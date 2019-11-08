Псковская гордума будет и дальше сокращать свои расходы-Елена Полонская

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-08T12:58:58+03:00

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Псковская городская Дума будет экономить на своих расходах, сообщила 8 ноября на ПАИ- и.п. главы Пскова Елена Полонская, которая также отметила, что бюджет гордумы следующего года уже урезали на 3,45 млн рублей.

- Я уверена, что в течение года у нас будет образовываться экономия. Мы эту тенденцию будем продолжать, — сказала Елена Полонская, уточнив, что городской депутатский корпус уже экономит на расходах на СМИ и командировочных.

Кроме того, и.п. главы города высказала мнение, что к командировкам надо подходить серьезно и ездить с пользой для города, и, в целом, сократив командировочный фонд депутаты «ничего не потеряли».

Сэкономленные гордумой 5 миллионов рублей направили на образовательные учреждения, сообщила Елена Полонская. Это решение депутаты приняли единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU