Качество работы «Экопрома» улучшилось - Елена Полонская
Работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экопром» заслужила положительную оценку и.п. главы Пскова Елены Полонской.
Она отметила, что качество работы компании выросло за последние два месяца.
- Есть проблемы, но в большей степени они связаны, как мне кажется, с работой управляющих компаний, - сказала Елена Полонская и рассказала, что псковичи часто жалуются на то, что плохо убираются контейнерные площадки.
Она напомнила, что «Экопром» занимается только утилизацией и сбором отходов, а убирать контейнерные площадки должны управляющие компании. Часто они пренебрегают этой обязанностью и поэтому получают от контрольного отдела администрации Пскова предписания. Депутаты с УК ведут претензионную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU