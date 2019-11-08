Качество работы «Экопрома» улучшилось - Елена Полонская

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-08T13:22:58+03:00

Чаще претензии надо предъявлять к УК, а не "Экопрому".

В последние два месяца регоператор стал работать лучше

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Работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экопром» заслужила положительную оценку и.п. главы Пскова Елены Полонской.

Она отметила, что качество работы компании выросло за последние два месяца.

- Есть проблемы, но в большей степени они связаны, как мне кажется, с работой управляющих компаний, - сказала Елена Полонская и рассказала, что псковичи часто жалуются на то, что плохо убираются контейнерные площадки.

Она напомнила, что «Экопром» занимается только утилизацией и сбором отходов, а убирать контейнерные площадки должны управляющие компании. Часто они пренебрегают этой обязанностью и поэтому получают от контрольного отдела администрации Пскова предписания. Депутаты с УК ведут претензионную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU