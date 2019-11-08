2019-11-08T13:38:04+03:00
Общество

Псковская гордума в конструктивных отношениях с Александром Братчиковым

разнргласий между законодательной и исполнительной властью Пскова нет
Василиса Алексеева
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Архив КП.Архив КП.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как стало известно «Комсомолькой правде-Псков», и. п. главы города Елена Полонская за полгода работы выстроила рабочие конструктивные отношения с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и никаких разногласий с ним нет.

Кроме того руководитель отметила заинтересованность парламентариев в решении проблем областного центра.

- Нет такого сейчас, чтобы депутаты отстранялись от решения проблем города. Депутатский корпус неравнодушен, он контролирует исполнение бюджета, работы на дворовых территориях, - сказала Елена Полонская.

КОНКРЕТНО

Исполнять полномочия главы города Елена Полонская начала с мая этого года, после того, как глава Пскова Иван Цецерский досрочно покинул свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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