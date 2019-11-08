Псковская гордума в конструктивных отношениях с Александром Братчиковым
Как стало известно «Комсомолькой правде-Псков», и. п. главы города Елена Полонская за полгода работы выстроила рабочие конструктивные отношения с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и никаких разногласий с ним нет.
Кроме того руководитель отметила заинтересованность парламентариев в решении проблем областного центра.
- Нет такого сейчас, чтобы депутаты отстранялись от решения проблем города. Депутатский корпус неравнодушен, он контролирует исполнение бюджета, работы на дворовых территориях, - сказала Елена Полонская.
КОНКРЕТНО
Исполнять полномочия главы города Елена Полонская начала с мая этого года, после того, как глава Пскова Иван Цецерский досрочно покинул свой пост.
ИСТОЧНИК KP.RU