Псковская гордума в конструктивных отношениях с Александром Братчиковым

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-08T13:38:04+03:00

разнргласий между законодательной и исполнительной властью Пскова нет

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Как стало известно «Комсомолькой правде-Псков», и. п. главы города Елена Полонская за полгода работы выстроила рабочие конструктивные отношения с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и никаких разногласий с ним нет.

Кроме того руководитель отметила заинтересованность парламентариев в решении проблем областного центра.

- Нет такого сейчас, чтобы депутаты отстранялись от решения проблем города. Депутатский корпус неравнодушен, он контролирует исполнение бюджета, работы на дворовых территориях, - сказала Елена Полонская.

КОНКРЕТНО

Исполнять полномочия главы города Елена Полонская начала с мая этого года, после того, как глава Пскова Иван Цецерский досрочно покинул свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU