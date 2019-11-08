В Пскове после прокурорской проверки на Рижском, 16 установили пандусы

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-08T13:57:28+03:00

Вход в организации стал доступен для маломобильных групп населения

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Прокуратура города Пскова провела проверку двух организаций, зарегистрированных по адресу Рижский проспект, 16. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, надзорные мероприятия показали, что беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения в здание не обеспечен ООО «Платформа» и ООО кафе «Мустанг».

После требования прокурора руководители компаний устранили нарушения и оборудовали вход в помещение пандусами и кнопками вызова персонала.

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2016 обязывает владельцев обеспечить доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU