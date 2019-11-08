2019-11-08T16:36:38+03:00
Общество

В Псковской области открылся второй офис «Экопром»

Клиентский офис заработал в Великих Луках
Василиса Алексеева
Поделиться:
Офис "Экопром" открылся в Великих Луках.Офис "Экопром" открылся в Великих Луках.
Изменить размер текста:

В Великих Луках, 8 ноября, открылся Центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром».

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в компании, это второй, открывшийся в области клиентский офис. Первый с 7 июля этого года принимает посетителей в Пскове.

В Великих Луках центр будет оказывать те же услуги, что и псковский: прием заявлений на корректировку квитанций, консультации, заключение договоров с юридическими и физическими лицами, их сопровождение, взаиморасчеты.

Как рассказал руководитель предприятия Сергей Пайст, клиентский офис помимо Великих Лук, будет обслуживать 9 районов области: Пустошкинский, Себежский, Невельский, Усвятский, Новосокольнический, Локнянский, Куньинский, Великолукский.

-Теперь жители этих районов смогут приехать в Великие Луки и получить всю необходимую информацию, - отметил Сергей Пайст. - Мы стараемся идти навстречу нашим клиентами. Пользуясь случаем, хочу обратиться к юридическим лицам, которые еще не заключили договор на обслуживания. Открытие великолукского центра — хороший повод сделать это сейчас.

КОНКРЕТНО

В Великих Луках центр обслуживания клиентов компании «Экопром» располагается на пр. Ленина, 29.

Часы работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,

в пятницу — с 9:00 до 17:00.

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Тел. call центра +7 81153 69428

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отделение Российского исторического общества создали в Псковской области
В Пскове после прокурорской проверки на Рижском, 16 установили пандусы
Псковская гордума в конструктивных отношениях с Александром Братчиковым
Качество работы «Экопрома» улучшилось - Елена Полонская
С сегодняшнего дня алкоголь в Псковской области продают с 10 утра до 22 вечера
Псковская гордума будет и дальше сокращать свои расходы-Елена Полонская
Псковский «Максимус» присоединится к «Черной пятнице»
В Пскове появится самый большой в регионе «Спортмастер»
В Пскове пьяный водитель, пытавшийся подкупить полицейского, предстанет перед судом
Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибли супруги Долженко
«Подпольное казино» XVII века обнаружили археологи на месте бывшей ТЭЦ в Пскове
Центр Пскова должен быть пешеходным, считают власти города
На десятках улиц Пскова нет ливневых канализаций
Около пяти управляющих компаний Пскова находятся на грани банкротства
Ливневая канализация в Пскове была не совсем готова к сильным дождям – Борис Елкин
Межрегиональный слет социальных предпринимателей стартует в Пскове 21 ноября
70-летний невельчанин погиб под колесами «Лады»
Тысячу мальков судака выпустили в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района
Приют для животных «Лесопилка» пострадал от проливных дождей и ищет помощников
Псковские археологи нашли печать полоцкого епископа и керамику XII века
Строивший студенческий кампус «ОпрСтрой» подал в суд на ПсковГу
15 лет тюрьмы грозит псковичу, до смерти избившему сожительницу