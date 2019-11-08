В Псковской области открылся второй офис «Экопром»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-08T16:36:38+03:00

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В Великих Луках, 8 ноября, открылся Центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром».

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в компании, это второй, открывшийся в области клиентский офис. Первый с 7 июля этого года принимает посетителей в Пскове.

В Великих Луках центр будет оказывать те же услуги, что и псковский: прием заявлений на корректировку квитанций, консультации, заключение договоров с юридическими и физическими лицами, их сопровождение, взаиморасчеты.

Как рассказал руководитель предприятия Сергей Пайст, клиентский офис помимо Великих Лук, будет обслуживать 9 районов области: Пустошкинский, Себежский, Невельский, Усвятский, Новосокольнический, Локнянский, Куньинский, Великолукский.

-Теперь жители этих районов смогут приехать в Великие Луки и получить всю необходимую информацию, - отметил Сергей Пайст. - Мы стараемся идти навстречу нашим клиентами. Пользуясь случаем, хочу обратиться к юридическим лицам, которые еще не заключили договор на обслуживания. Открытие великолукского центра — хороший повод сделать это сейчас.

КОНКРЕТНО

В Великих Луках центр обслуживания клиентов компании «Экопром» располагается на пр. Ленина, 29.

Часы работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,

в пятницу — с 9:00 до 17:00.

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Тел. call центра +7 81153 69428

ИСТОЧНИК KP.RU