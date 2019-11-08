2019-11-08T18:18:51+03:00
Общество

Отделение Российского исторического общества создали в Псковской области

Учредителей поздравил Михаил Ведерников
Дмитрий Мезенцев
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Михаил Ведерников.Михаил Ведерников.
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Сегодня, 8 ноября, в регионе учредили Отделение Российского исторического общества, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.

- Уверен, что такой командой можно будет добиться впечатляющих результатов», - поздравил учредителей с событием губернатор Михаил ведерников и отметил, что в 1866 году, когда появилось общество, его главной целью было содействие русскому национальному просвещению.

- Эта цель не изменилась и стала более актуальной, - напомнил глава региона, а также добавил, что в Псковской области были сотни событий, которые повлияли на судьбы людей, но при этом не имели широкой огласки.

Губернатор уверен, что собравшиеся примут участие в проекте «Без срока давности», 75-летии Победы и 800-летии со дня рождения князя Александра Невского.

Российское историческое общество берет начало от Русского исторического общества, которое было основано в 1866 году. Сегодня оно объединяет более 60 организаций и имеет свыше 40 отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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