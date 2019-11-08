Отделение Российского исторического общества создали в Псковской области
Сегодня, 8 ноября, в регионе учредили Отделение Российского исторического общества, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.
- Уверен, что такой командой можно будет добиться впечатляющих результатов», - поздравил учредителей с событием губернатор Михаил ведерников и отметил, что в 1866 году, когда появилось общество, его главной целью было содействие русскому национальному просвещению.
- Эта цель не изменилась и стала более актуальной, - напомнил глава региона, а также добавил, что в Псковской области были сотни событий, которые повлияли на судьбы людей, но при этом не имели широкой огласки.
Губернатор уверен, что собравшиеся примут участие в проекте «Без срока давности», 75-летии Победы и 800-летии со дня рождения князя Александра Невского.
Российское историческое общество берет начало от Русского исторического общества, которое было основано в 1866 году. Сегодня оно объединяет более 60 организаций и имеет свыше 40 отделений.
ИСТОЧНИК KP.RU