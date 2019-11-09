Из-за аварии на железной дороге опоздали поезда Москва – Псков и Псков – Москва

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-09T14:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Поезда из Пскова в Москву и обратно, отправлявшиеся вечером 8 ноября, изменили маршрут из-за аварии на железной дороге. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, утром 8 ноября на перегоне Дворец – Любница произошла авария – сошли с рельсов два вагона грузового поезда. Из-за происшествия поезда проследовали через станции Дно - Батецкая - Великий Новгород - Чудово - Бологое.

До станций Едрово, Валдай, Лычково, Старая Русса, Волот, Парфино, Кневицы, которые не вошли в измененный маршрут, пассажиров доставили альтернативными железнодорожными и автобусными маршрутами.

Как сообщили в компании, сегодня утром перегон Дворец – Любница восстановили, и поезда снова следуют привычным маршрутом по прежнему расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU