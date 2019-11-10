Фотография Псковского кремля представлена на международной выставке в ГУМе
Фотография Псковского кремля представлена на фотовыставке «Русская цивилизация» в московском ГУМе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Туристском информационном центре Псковской области, автор фото – Виктор Желенговский.
Выставка работ международного фотоконкурса «Русская цивилизация» открылась 15 октября, всего на ней представлено около 200 кадров.
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- Мы решили показать все самое лучшее и интересное за три года проведения фотоконкурса - всего около 200 работ, - отметил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
В 2019 году в конкурсе поучаствовали 5 тысяч фотографов из 32 стран. Фото Виктора Желенговского попало в 200 лучших работ, избранных из 19,5 тысяч снимков.
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В жюри конкурса входили спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге, Сергей Черных и Алексей Зотов, путешественница Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик.
ИСТОЧНИК KP.RU