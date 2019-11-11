В Плюсском районе поймали нетрезвого угонщика, который попал в ДТП на чужом авто

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-11T11:58:24+03:00

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В Плюсском районе Псковской области стражи правопорядка задержали нетрезвого угонщика, который попал в ДТП на чужом авто. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в светлое время суток 10 ноября злоумышленник приметил автомобиль отечественного производства вблизи одного из жилых домов в деревне Гривцево и угнал его.

Мужчина планировал съездить за новой порцией горячительных напитков в соседнюю деревню. Но на дороге потерял бдительность и съехал в кювет на 4-м километре трассы Плюсса-Курея. В результате ДТП он получил травмы.

Когда владелица машины обнаружила пропажу, обратилась за помощью к правоохранителям. Полицейским удалось задержать угонщика по «горячим следам». Оказалось, что ранее мужчина уже был судим и в момент преступления нигде не работал. За содеянное ему вновь грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU