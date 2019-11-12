Губернатор Псковской области стал героем телепрограммы на канале «Культура»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал героем телевизионной программы на канале «Культура». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона поучаствовал в записи еженедельной научно-познавательной передачи «Картина мира».
В рамках программы губернатор Псковской области побеседовал с ведущим, доктором физико-математических наук президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.
Передача о Псковской области выйдет на телеэкраны уже в воскресенье.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Речь шла об особенностях Псковской области, собеседник интересовался у губернатора региона историко-культурным наследием Псковщины и работой по сохранению значимых памятников, которая ведётся в регионе. Кроме этого, Михаил Ведерников поделился с ведущим программы взглядом на перспективы развития Псковской области.
КОНКРЕТНО
В эфир авторская программа выйдет 17 ноября в 16.30. Выпуск станет одним из первых, полностью посвящённых отдельному региону.
ИСТОЧНИК KP.RU