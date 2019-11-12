В Пскове рассекретят и обнародуют уникальные документы времён Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-12T16:30:34+03:00

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В областном центре рассекретят и обнародуют уникальные архивные документы времён Великой Отечественной войны. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, материалы станут доступны публике благодаря проведению в Пскове второй Международно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения»).

По словам организаторов, рассекреченные документы прольют свет на деятельность нацистских карателей из числа эстонской полиции безопасности, которые уничтожили более 75 тысяч мирных жителей Псковской области. На основе военных фотохроник и воспоминаний участников боевых действий известные историки со всей России и зарубежья расскажут об истории Псковщины.

КОНКРЕТНО

Мероприятие состоится 14 и 15 ноября на площадке Псковского государственного университета. Официальный хэштег конференции #БезСрокаДавности.

ИСТОЧНИК KP.RU