2019-11-12T18:05:15+03:00
Общество

В Псковской области установят новый тариф на вывоз мусора

Стоимость определят на ближайшие три года
Алиса Солнцева
Поделиться:
На формирование тарифа влияет множество факторов.На формирование тарифа влияет множество факторов.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В Псковской области установят новый тариф на вывоз мусора на 3 года. Об этом сообщил Сергей Пайст, руководитель компании «Экопром», регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в эфире «Радио России», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В тариф включается транспортировка отходов, их размещение на площадках, налоги и другие расходы. Более половины стоимости, по словам Сергея Пайста, занимают расходы на транспортировку.

Кроме того, в тариф на 2020 год заложат обновление контейнерного парка, чтобы успешнее регулировать поток отходов в проблемных участках в регионе. Регоператор уже закупил 5 тысяч контейнеров, в следующем году планируется закупить еще 600 баков.

Директор «Экопрома» заметил, что в среднем по России тариф на вывоз мусора составляет 120 рублей, в Псковской области – менее 94 рублей.

Тариф на ближайшие три года будет установлен после торгов, которые уже проводятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские сотрудники Россельхознадзора не позволили ввезти в страну почти 17 тонн радужной форели и говядины
Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров «Росгосстраха»
Двое лучников из Великих Лук получили звание «Мастер спорта России»
В Пскове рассекретят и обнародуют уникальные документы времён Великой Отечественной войны
Губернатор Псковской области стал героем телепрограммы на канале «Культура»
13 ноября состоятся выборы главы Пскова
В Порховском районе сотрудники ГИБДД и судебные приставы поймали 8 водителей-должников
С начала ноября две великолучанки «подарили» телефонным мошенникам более 270 тысяч
В Пскове утвердили подрядчика для благоустройства сквера в Овсище
Проморолик о Пскове покажет телеканал «Культура» в воскресенье
В сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов появится освещение
В Пскове сотрудник УФСИН ответит за служебный подлог
Главой регионального отделения «Единой России» назначили Александра Козловского
Псковские пограничники задержали преступника, находящегося в федеральном розыске
Губернатор наградил победителей конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
Сотрудники Псковской ГРЭС организовывают безаварийное прохождение паводка в регионе
Два «золота» и «серебро» завоевали псковские брейкдансеры на международном чемпионате в Эстонии
Мошенник выманил у псковича, собиравшегося продать дом, 30 тысяч
Губернатор Псковской области объяснил необходимость принятия новой системы оплаты труда желанием повысить уровень жизни
18-летнюю великолучанку нашли в Пермском крае