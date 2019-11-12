СЕГОДНЯ 18:05 2019-11-12T18:05:15+03:00

Стоимость определят на ближайшие три года

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В Псковской области установят новый тариф на вывоз мусора на 3 года. Об этом сообщил Сергей Пайст, руководитель компании «Экопром», регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в эфире «Радио России», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В тариф включается транспортировка отходов, их размещение на площадках, налоги и другие расходы. Более половины стоимости, по словам Сергея Пайста, занимают расходы на транспортировку.

Кроме того, в тариф на 2020 год заложат обновление контейнерного парка, чтобы успешнее регулировать поток отходов в проблемных участках в регионе. Регоператор уже закупил 5 тысяч контейнеров, в следующем году планируется закупить еще 600 баков.

Директор «Экопрома» заметил, что в среднем по России тариф на вывоз мусора составляет 120 рублей, в Псковской области – менее 94 рублей.

Тариф на ближайшие три года будет установлен после торгов, которые уже проводятся.

ИСТОЧНИК KP.RU