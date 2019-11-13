Объявлен отбор кандидатов в Общественную палату Псковской области

13 Нояб. 11:52 2019-11-13T11:52:10+03:00

Фото: op.pskov.ru. Всего в Общественную палату Псковской области входят 36 человек.

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В Общественной палате Псковской области освободилось место, объявлен отбор кандидатов в действующий состав. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, на 36-й сессии парламентарии приняли постановление о досрочном прекращении полномочий члена палаты Александра Ефимова.

В соответствии с региональным законодательством в Общественную палату Псковской области входят 36 человек. 12 из них утверждает губернатор, треть общественников избирают на сессии регионального парламента, остальных участников избирают сами члены палаты из кандидатур от местных общественных объединений.

Депутаты тайным голосованием изберут нового члена палата на сессии собрания.

КОНКРЕТНО

Для регистрации кандидата необходимо представить пакет документов в региональный парламент: документально подтверждённые сведения о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справку об отсутствии непогашенной судимости, протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и устав организации. Уточнить информацию можно по телефону +7 (8112) 29-98-56.

ИСТОЧНИК KP.RU