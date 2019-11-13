Сотрудникам Псковской таможни стали в 5 раз чаще предлагать взятку

13 Нояб. 13:07 2019-11-13T13:07:39+03:00

Более 20 раз с начала года псковских таможенников пытались подкупить. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сотрудникам таможни Псковской области в 2019 году стали в 5 раз чаще предлагать взятку. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя начальника таможни Юлия Петрова.

Она напомнила, что в прошлом году должностные лица таможни уведомляли начальство о попытках подкупить их на службе лишь 4 раза. При этом с начала 2019 года число подобных преступлений возросло до 21.

- Наибольшее количество фактов склонения должностных лиц таможни к противоправным действиям, поступившим со стороны подконтрольных лиц, зарегистрировано на таможенном посту МАПП Убылинка. В этом году зарегистрировано уже 12 «провокационных попыток», - рассказала Юлия Петрова и добавила, что граждане уговаривают на преступление и рядовых инспекторов, и руководителей поста.

КСТАТИ

Уголовная ответственность грозит не только за получение взятки, но и за её дачу. За подобные преступления можно получить штраф в размере пятикратной суммы взятки или отправиться на принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU